Babis vince le elezioni Presidenziali in Repubblica Ceca

PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – L’imprenditore Andrej Babis ha vinto le elezioni nella Repubblica Ceca, nonostante il suo partito populista ANO non abbia raggiunto la maggioranza assoluta, come mostrano i risultati preliminari, secondo cui il partito ha ottenuto poco meno del 35% dei voti, guadagnando 81 seggi nella Camera bassa, che conta 200 seggi, davanti alla coalizione conservatrice del primo ministro Petr Fiala che ha ottenuto il 23%. Si prevede che Babis, che ha già ricoperto la carica di premier dal 2017 al 2021, sarà invitato a guidare i colloqui per la formazione di una nuova coalizione: ha già escluso la collaborazione con uno qualsiasi dei partiti che hanno guidato il governo dopo le elezioni del 2021.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).