Azzurri “in pedana” per la serie “A Knight of the Seven Kingdoms”

ROMA (ITALPRESS) – I campioni delle Nazionali azzurre di scherma celebrano l’uscita di “A Knight of the Seven Kingdoms”, l’attesissima serie HBO Original in onda sulla piattaforma HBO Max, appena sbarcata in Italia. “A Knight of the Seven Kingdoms” è una nuova storia de “Il Trono di Spade” e offre una prospettiva diversa sul mondo di Westeros, radunando il pubblico attorno a una coppia di outsider improbabili e alla loro missione per farsi un nome. Il cavaliere errante, Dunk, e il suo scudiero, Egg, affrontano le sfide in una storia di formazione sull’onore. La Federazione Italiana Scherma ha raccolto con entusiasmo la proposta di sviluppare, in parallelo, i valori della “nobile arte” dello sport più medagliato del nostro Paese e quelli della Serie TV HBO legata al mondo dei cavalieri.

L’olimpionica della spada Rossella Fiamingo, i campioni del mondo Tommaso Marini e Luca Curatoli, rispettivamente per il fioretto e la sciabola, e la vicecampionessa iridata di scherma paralimpica Sofia Garnero sono i testimonial di questo progetto e i protagonisti del video in cui vengono messi in risalto il lavoro, il sacrificio, l’applicazione, il talento, la passione, l’inclusione, il rispetto e tanti altri elementi caratterizzanti della vita in pedana. Una sinergia preziosa e proficua, che ha visto i quattro atleti azzurri impegnatissimi sul set dello spot, incisivi e determinati come quando sono in gara, per esprimere un messaggio autentico della scherma, attraverso una narrazione originale e dinamica che si rifà alle radici dello sport del duello.

