Azzolina “Tra Italia e Cina la collaborazione può rafforzarsi”

MILANO (ITALPRESS) - "La città di Xi'an è importantissima e una delle prime che ha avuto degli scambi con l'Italia. Oggi abbiamo un'importante delegazione che ci porta a pensare di più come si possa collaborare tra le nostre due nazioni non solo dal punto di vista culturale, ma anche sul piano delle imprese, dell'educazione, della scuola e della sanità". Lo dichiara Maria Rosa Azzolina, presidente dell'Istituto Italo Cinese, a margine dell'evento "Meeting Xi'an: a silk road hub's dialogue with Europe" organizzato dal Governo Municipale di Xi'an a Milano. xh7/sat/gsl