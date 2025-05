Azerbaigian, Aslanov “Italia partner affidabile”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia per noi è non solo un partner commerciale, ma anche un partner affidabile, c'è una fiducia profonda tra i due Paesi". Lo dice in una intervista all'Italpress l'ambasciatore d'Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov. lcr/mrv