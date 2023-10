Axpo, Pinto “Serve alleanza pubblico-privato per lo sviluppo”

SPARANISE (CASERTA) (ITALPRESS)- "L'unione tra pubblico e privato per lo sviluppo dei territori è fondamentale". Lo ha detto il presidente di Axpo Italia, Salvatore Pinto, a margine dell'iniziativa "Alleanza pubblico-privato: insieme per la legalita'" organizzata a Sparanise, in provincia di Caserta. xi2/mgg/gsl