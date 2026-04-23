ROMA (ITALPRESS) – Il protocollo Italia-Albania è compatibile con le norme Ue sul rimpatrio e l’asilo, a condizione che “i diritti dei migranti siano pienamente tutelati”. È questa la posizione dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Nicholas Emiliou, nel parere non vincolante che anticipa la sentenza dei giudici di Lussemburgo.

“Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue sul protocollo sui migranti Italia-Albania

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).