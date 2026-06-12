Meloni ricorda Berlusconi a 3 anni dalla scomparsa “Percorso condiviso continua”

ROMA (ITALPRESS) – “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di Governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose. Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo”. Così su X il premier Giorgia Meloni.
– Foto Profilo X Giorgia Meloni –
(ITALPRESS).
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