Avvertita anche a Malta la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 registrata in Calabria

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un terremoto di magnitudo 5.1 al largo dell’estremità meridionale dell’Italia ha scosso Malta nelle prime ore di sabato, svegliando numerosi residenti che hanno avvertito la scossa all’alba. Il sisma è stato rilevato per la prima volta alle 5.53 dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Gli strumenti di monitoraggio del Gruppo di Monitoraggio e Ricerca Sismica dell’Università di Malta hanno registrato il tremore appena un secondo dopo. Secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterranean, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 58 chilometri nel Mar Ionio, a una distanza compresa tra 20 e 60 chilometri dalla costa di Reggio Calabria, nell’Italia meridionale. Residenti di diverse località maltesi, tra cui Marsascala, Mgarr, St Julian’s, Kirkop e Birkirkara, hanno riferito di aver avvertito gli edifici oscillare nelle prime ore del mattino. I dati dei centri sismici italiani indicano che si tratta della scossa più forte di una serie di terremoti registrati al largo della Sicilia nell’ultima settimana. Poco dopo è stato segnalato un altro terremoto di magnitudo 4.6 nei pressi della Grecia. I terremoti di magnitudo 5 sono classificati come moderati e vengono generalmente avvertiti da quasi tutta la popolazione nelle aree interessate. Ogni anno nel mondo si registrano circa 1300 eventi sismici di questa intensità.

L’ultimo terremoto simile avvertito diffusamente a Malta risale a settembre, quando una scossa di magnitudo 5,2 al largo della costa meridionale dell’isola era stata segnalata da residenti in varie località. Sebbene Malta non si trovi su una grande faglia, il fondale del Mediterraneo centrale è vicino al confine tra le placche tettoniche africana ed eurasiatica, rendendo talvolta percepibili sulle isole terremoti avvenuti in regioni circostanti.

