Avio lancerà i satelliti Copernicus Sentinel-3C e FLEX il 14 settembre con il Vega C

COLLEFERRO (ITALPRESS) – Il 14 settembre alle 22.21 ora locale di Kourou, Avio lancerà due satelliti per l’osservazione della Terra: il Sentinel-3C del programma Copernicus per la Commissione Europea e il FLEX Earth Explorer per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). La missione, denominata “VV30”, sarà affidata a un lanciatore Vega C, il secondo operato da Avio, che sarà lanciato dallo Spazioporto europeo della Guyana Francese.

I satelliti saranno rilasciati in orbita eliosincrona a un’altitudine di circa 820 km con un’inclinazione di 98,6°. La durata del lancio (dal decollo alla separazione del secondo satellite) è di 116 minuti.

Copernicus Sentinel-3C è il terzo satellite della missione Sentinel-3, dedicata al monitoraggio della salute del nostro pianeta attraverso l’osservazione dallo spazio degli oceani, della terra ferma, del ghiaccio e dell’atmosfera. Una volta in fase operativa, la missione sarà gestita congiuntamente dall’ESA e da EUMETSAT, per conto della Commissione Europea, con le operazioni satellitari gestite da EUMETSAT.

Il satellite fornirà dati essenziali per il monitoraggio climatico, previsioni meteorologiche, protezione ambientale e risposta ai disastri. Il satellite ha una massa di 1.143 kg. FLEX è l’ottava missione Earth Explorer sviluppata nell’ambito del programma FutureEO dell’ESA. È progettato per monitorare la salute della vegetazione dallo spazio attraverso il rilevamento della debole fluorescenza emessa dalle piante durante la fotosintesi, un segnale altrimenti invisibile connesso all’attività vegetale.

Questi dati supporteranno informazioni sulla produttività agricola e forniranno una modalità unica per valutare la salute delle piante e comprendere meglio come la fotosintesi influisca i cicli del carbonio e dell’acqua. Il satellite pesa 397 kg. I satelliti FLEX e Copernicus Sentinel-3C sono stati costruiti da Thales Alenia Space come prime contractor con il supporto di diverse aziende europee per lo sviluppo della strumentazione di bordo. “Con questo lancio, Avio conferma il suo ruolo chiave nel supporto al programma europeo Copernicus e alle missioni scientifiche e di osservazione della Terra dell’ESA”, si legge in una nota.

– foto IPA Agency –

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