Aveva trasformato la casa in un punto di smercio al dettaglio di hashish e marijuana: arrestato 36enne nell’Astigiano

TORINO (ITALPRESS) – Aveva trasformato casa in un punto di smercio al dettaglio di hashish e marijuana nell’Astigiano. Per questo motivo, i carabinieri della stazione di Moncalvo hanno arrestato un italiano di 36 anni residente a Grazzano Badoglio, trovato in possesso di oltre tre kg di stupefacente.

Nei confronti dell’arrestato era già stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, in seguito ai continui maltrattamenti da parte dell’uomo nei confronti della madre. In quell’occasione l’attenzione dei carabinieri, entrati nell’abitazione, è stata subito catturata da un panetto di hashish posizionato su un bilancino di precisione nella camera da letto dell’uomo.

La conseguente perquisizione ha portato i militari a individuare delle vere e proprie serre climatiche, nascoste nel sottotetto dell’abitazione, dove crescevano 23 piante di marijuana, insieme a vari strumenti per la produzione e materiale per il confezionamento della sostanza. Sono stati sequestrati più di tre kg di droga, insieme a una somma di oltre 20 mila euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, è stato condotto nel carcere di Vercelli.

