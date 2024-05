NAPOLI (ITALPRESS) – “Mi spiace che De Luca sia terrorizzato dall’autonomia, però noi vogliamo semplicemente applicare quello che la Costituzione già prevede e delegare ai territori. Penso che la Campania possa gestire a livello locale alcune competenze meglio dello Stato centrale, penso ai beni culturali ad esempio. Poi chi è bravo lo dimostra ai suoi cittadini, chi non è bravo verrà bocciato”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Napoli a margine di un sopralluogo tecnico alla nuova stazione marittima del Molo Beverello. “Oggi ci sono delle differenze – sostiene Salvini -. Oggi la Campania ha servizi non all’altezza per tutti i suoi cittadini per colpa di una gestione statalista e centralista, non per colpa dell’autonomia che non c’è. Io sono convinto che per il Sud che ha voglia, che si impegna, che non sta a guardare il passato ma guarda il futuro, l’autonomia sia una grande opportunità”.

