Automobilista ubriaco fugge all’alt dei Carabinieri nel cagliaritano, poi si schianta contro un albero

CAGLIARI (ITALPRESS) – Pericoloso inseguimento nella notte a Cagliari. I Carabinieri della Stazione di Selargius, supportati dalla Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno deferito in stato di libertà un operaio 33enne residente a Sinnai, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica. L’intervento è scaturito intorno all’1:00, quando una pattuglia in servizio lungo la Strada Statale 554, all’altezza dell’intersezione con via Roma, ha notato una Volkswagen Maggiolino procedere con andatura irregolare e manovre sospette. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di scappare, dando inizio a uno spericolato inseguimento per le vie cittadine.

La fuga, però, è durata solo pochi istanti, visto che il conducente ha perso autonomamente il controllo del veicolo schiantandosi contro un albero in via Newton. Nonostante l’impatto violento, l’uomo ha aperto la portiera e cercato di fuggire a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri: uno dei militari ha riportato una lieve lesione a un dito della mano sinistra. Sottoposto ad accertamento etilometrico, il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l, più del doppio del limite consentito. I militari gli hanno ritirato la patente di guida e hanno sequestrato l’auto, risultata priva di copertura assicurativa, disponendone l’affidamento a una depositeria autorizzata ai fini della confisca.

