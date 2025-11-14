STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Un autobus si è schiantato contro una pensilina nel centro di Stoccolma. Secondo quanto riferisce l’emittente SVT, l’autista dell’autobus è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo aggravato. Secondo la Regione di Stoccolma, cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate in ospedale in ambulanza. La polizia ha confermato invece che due persone sono morte nell’incidente. “L’autobus non avrebbe dovuto essere in servizio e a bordo c’era solo l’autista”, ha affermato Mathias Haglund, comandante del servizio di soccorso.

L’autobus coinvolto nell’incidente appartiene alla compagnia Transdev. “È stato coinvolto uno dei nostri autobus, un mezzo a due piani. Al momento non ho informazioni su come sia successo”, ha dichiarato Lovisa Abom, responsabile della comunicazione di Transdev. L’autista è stato arrestato e l’incidente è stato trattato come un caso di omicidio colposo aggravato, ma la causa dell’incidente è ancora sconosciuta. Secondo la portavoce della polizia, Nadya Norton, gli agenti sono sul posto per indagare sull’accaduto. Al momento, la polizia non ritiene che si tratti di un attacco terroristico.

