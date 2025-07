Auto sulla folla a Los Angeles, almeno 30 feriti

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Almeno 30 persone sono rimaste ferite, di cui 7 in condizione critiche, a Los Angeles a causa di un auto che ha investito la folla sul Santa Monica Boulevard. Secondo le prime informazioni riferite dai vigili del fuoco, 4-5 persone sono in condizioni critiche, tra le 8 e le 10 in gravi condizioni.

Dopo un primo esame da parte dei paramedici è emerso che uno dei feriti più gravi è stato colpito da un’arma da fuoco, non si sa ancora se si tratti del conducente dell’auto.

-Foto di repertorio fonte pexels.com-

(ITALPRESS).