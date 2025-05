Auto, Naso “Industria in stallo, serve svolta su ricerca e IA”

ROMA (ITALPRESS) - “La situazione dal punto di vista degli investimenti dell'industria in Italia è molto preoccupante. C'è sicuramente un tema di competitività dell'industria europea ma c'è anche un grosso tema di incertezza. Dai nostri dati sulla filiera vediamo che la metà delle imprese della componentistica italiana, che fanno il grosso del settore automotive, non investe in ricerca e sviluppo, né in nuovi prodotti né in nuovi processi per i prossimi tre anni”. Queste le parole di Francesco Naso (Segretario Generale MOTUS-E), intervenuto questa mattina a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV. “In Italia, in passato, abbiamo lasciato indietro un po' l'industria; basti pensare che quando abbiamo preparato il PNRR non c'era neanche una volta la parola “automotive”. Occorre sbrigarsi e fare molto di più sul piano industriale a livello europeo per colmare il gap in termini di competitività e riuscire a spingere su elettrificazione, batterie, software e intelligenza artificiale e guida autonoma”. mgg/gtr (Fonte video: Utopia Studios)