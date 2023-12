PORTOGRUARO (VENEZIA) (ITALPRESS) – Incidente mortale nella notte a Portogruaro, nel Veneziano. Un’auto è finita nel fiume Lemene, dopo avere sfondato il guardrail. Il bilancio è di tre vittime, tutte ventenni, due ragazzi e una ragazza. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi delle vittime.

“Ennesima strage stanotte sulle strade italiane. Spero da ministro dei Trasporti e da papà che il Parlamento faccia in fretta ad approvare il nuovo Codice della Strada, la nuova legge sulla sicurezza stradale che prevede più educazione, controlli, prevenzione e sanzioni, perchè 3.200 morti ogni anno sono una strage a cui voglio porre fine. Si faccia in fretta, è il mio appello a tutti”, afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Il Veneto piange altre giovani vittime della strada. Una tragedia senza fine, ultima di molte altre, che lascia il cuore infranto e richiama le coscienze ad un esame profondo su cosa si possa fare per evitarle”, sottolinea il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

“In questo momento – aggiunge Zaia – voglio stringermi alle famiglie delle vittime e ai tutti coloro che le hanno conosciute e apprezzate, rivolgendo loro il mio più profondo cordoglio. Dobbiamo continuare con tutte le istituzioni a ricercare forme di prevenzione più efficaci, perchè, se così facendo riusciremo a evitare anche solo un’altra di queste tragedie, sarà comunque stato raggiunto un risultato per guardare con maggiore sicurezza sulle nostre strade”.

– Foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).