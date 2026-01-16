Aurigemma “Universalità ed etica pilastri del nostro sistema sanitario”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Servizio Sanitario Nazionale rappresenta un patrimonio inestimabile di civiltà, fondato su un principio che per noi è sacro: l’universalità delle cure. Oggi, nella prestigiosa Sala Marconi del CNR, abbiamo ribadito che la sfida del futuro non è solo tecnologica, ma profondamente etica”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo al convegno “Universalità, etica e innovazione per il Servizio Sanitario Nazionale”, promosso dall’Associazione “Politica e società nell’impegno dei cattolici”. “In un momento di grandi trasformazioni – ha sottolineato il Presidente Aurigemma – la visione etica e cristiana ci offre una bussola fondamentale: la centralità della persona. Innovare non significa soltanto introdurre nuovi algoritmi o macchinari, ma utilizzare il progresso per rendere la sanità più umana, più equa e più vicina a chi soffre. L’innovazione deve essere lo strumento per abbattere le barriere, non per crearne di nuove”. “Il Consiglio regionale del Lazio – ha proseguito Aurigemma – è impegnato in prima linea per tradurre questi valori in atti concreti, lavorando su una programmazione che sappia coniugare l’efficienza dei conti con la dignità del paziente. Il confronto odierno tra mondo accademico, politico e diplomatico conferma che solo attraverso una sinergia di competenze e un forte ancoraggio ai valori della solidarietà potremo garantire un sistema sanitario all’altezza delle sfide del nostro tempo”.

“Ringrazio l’Associazione ‘Politica e società nell’impegno dei cattolici’ per aver promosso questo dibattito di altissimo profilo, che pone le basi per una riflessione necessaria sul diritto alla salute come bene comune da proteggere e valorizzare”, ha concluso il Presidente.

