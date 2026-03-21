Aurigemma “Torna ‘Un consiglio in Salute’ al Parco della Pace alla Pisana”

ROMA (ITALPRESS) – “Presso il Parco della Pace, l’area verde del Consiglio regionale alla Pisana, oggi e domani torna “Un consiglio in Salute”, il programma gratuito di prevenzione portato avanti dal Consiglio regionale da circa un anno e mezzo: insieme a Polo della Salute e Ciwas – Confederazione Italiana Wellness e Attività sportive per la Salute, si svolgeranno due giornate gratuite e aperte a tutti (dalle ore 10 alle 18)”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto questa mattina all’inaugurazione dell’iniziativa presso il Parco della Pace alla Pisana (ingresso in Via di Monte Stallonara): presenti, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Cangemi, il Presidente della Commissione regionale Tutela del Territorio, Nazzareno Neri, il direttore regionale della Protezione civile, Massimo La Pietra, il Presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, l’assessore del Municipio XI, Alberto Belloni, il Presidente di Polo della Salute, Maurizio Perazzolo e il Presidente di CIWAS, Andrea Pambianchi.

“Il programma dell’iniziativa “21 marzo – Giornata nazionale del movimento per la salute”, si articola su tre assi: attività motoria, con sessioni dimostrative, lezioni aperte e discipline sportive accessibili a ogni età e condizione fisica; prevenzione e screening, con postazioni di controllo sanitario, consulenze nutrizionali e informazioni sui corretti stili di vita; sensibilizzazione e informazione, con momenti di confronto e materiale divulgativo orientato a promuovere la cultura del movimento come strumento di prevenzione primaria. Sono iniziative importanti che puntano a coniugare prevenzione, corretti stili di vita, sana alimentazione. Continua il nostro impegno per diffondere la cultura della prevenzione, che genera ricadute sulla salute e sul benessere delle persone, e questo appuntamento va proprio in tale direzione. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con Municipio XI, Municipio XII, Asl rm3, ordini professionali e tante realtà del settore. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e hanno contribuito a realizzare queste due giornate. La manifestazione si svolge al Parco della Pace, che riapre oggi al territorio e alla cittadinanza”.

– Foto ufficio stampa Presidente del Consiglio regionale del Lazio –

(ITALPRESS).