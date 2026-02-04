Home Video News Europa Aurigemma “Primo Piano Europa un ponte tra istituzioni Ue e locali”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "E’ un progetto molto importante perché punta a ridurre la distanza che spesso c’è tra le istituzioni europee e quelle locali. Come Coordinamento della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative lo accogliamo con grande entusiasmo". Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell'agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles. xf4/sat/mca2