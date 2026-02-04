Aurigemma “Piano Strategico Ue per Emergenze Sanitarie traguardo fondamentale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'approvazione odierna del parere sul Piano Strategico Europeo per le Emergenze Sanitarie rappresenta un traguardo fondamentale per la tutela della salute dei nostri cittadini e un riconoscimento del ruolo centrale che le Regioni svolgono nella gestione delle crisi. L'Europa ha capito che non può esserci una strategia efficace senza il coinvolgimento diretto di chi opera quotidianamente sul territorio". Lo ha dichiarato Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e membro del Comitato europeo delle Regioni (CdR), a margine del voto presso la Commissione NAT (Risorse naturali) a Bruxelles. xf4/sat/gtr