ROMA (ITALPRESS) – “Celebrare il secolo di vita di Luigi Palmerini è un momento di profonda emozione e un atto di rispetto verso chi, con il proprio lavoro e la propria dedizione, ha contribuito a costruire la nostra società. Luigi non è solo un centenario, ma un testimone prezioso di un secolo di storia, un esempio di dignità e saggezza che rappresenta un modello per le giovani generazioni”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha partecipato oggi ai festeggiamenti per i 100 anni del signor Luigi Palmerini presso il Centro Anziani Talenti di Roma. “Traguardi come questo – ha sottolineato il Presidente Aurigemma – ci ricordano l’importanza delle nostre radici. Gli anziani sono la nostra memoria storica e la bussola che deve orientare il nostro impegno istituzionale. È nostro dovere tutelare la loro qualità della vita e valorizzare il loro ruolo attivo all’interno della comunità”.

“Un ringraziamento speciale – ha proseguito Aurigemma – va al Centro Anziani Talenti, che con passione e spirito di servizio si conferma un presidio fondamentale di socialità e solidarietà nel quartiere. Luoghi come questo sono essenziali per contrastare la solitudine e promuovere l’invecchiamento attivo, rendendo i nostri territori più umani e coesi”. “A Luigi, alla sua famiglia e a tutti i soci del centro vanno i miei più sentiti auguri. Cento anni di vita sono un dono per tutti noi e la Regione Lazio è orgogliosa di rendere omaggio a un suo cittadino così speciale”, ha concluso il Presidente.

– Foto ufficio stampa Consiglio Regionale del Lazio –

(ITALPRESS).