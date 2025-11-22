Aurigemma “Ascoltare i cittadini è la base di ogni buon governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore il progetto “Roma 2027 – La parola ai cittadini” presentato da Fabio Sabbatani Schiuma, che darà il via a un percorso di ascolto diffuso nei municipi della Capitale. Un’iniziativa che va nella direzione giusta: coinvolgere residenti, commercianti, associazioni e comitati di quartiere per costruire, dal basso, un’agenda politica fondata sui reali bisogni dei territori”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, presente al primo appuntamento del tour presso il Mercatino Conca d’Oro, a Roma, insieme ai rappresentanti istituzionali e parlamentari di Fratelli d’Italia.

“Roma – prosegue Aurigemma – è una città complessa, che richiede ascolto costante, spirito di servizio e una visione condivisa. Percorsi come questo aiutano a raccogliere criticità e proposte direttamente da chi vive ogni giorno quartieri spesso dimenticati. È così che si costruiscono politiche efficaci: partendo dalle persone”. Il tour, che toccherà tutti i municipi, prevede questionari, canali dedicati e incontri pubblici per definire le priorità della Capitale in vista delle amministrative del 2027. “L’obiettivo – conclude Aurigemma – è trasformare i cittadini da semplici destinatari delle scelte amministrative a protagonisti del cambiamento. È un metodo che sosteniamo convintamente”.

– foto ufficio stampa Presidente Consiglio regionale Lazio, Antonello Aurigemma –

(ITALPRESS).