Aurigemma “Al Bambino Gesù eccellenza e umanità al servizio dei più piccoli”

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero Consiglio regionale del Lazio, le più sentite congratulazioni all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il doppio trapianto di cuore che ha restituito la vita e la speranza a due bambini di 6 e 8 anni, consentendo loro di risvegliarsi la vigilia di Natale e di trascorrere le feste accanto alle proprie famiglie”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma commentando il successo di due delicati interventi cardiochirurgici effettuati nei giorni scorsi presso l’ospedale romano, eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

“Questa straordinaria storia di sanità pubblica – prosegue – è il risultato dell’altissima professionalità delle équipe mediche e infermieristiche, della qualità della ricerca scientifica e dell’innovazione terapeutica, come dimostra l’utilizzo, per la prima volta in ambito pediatrico, di un nuovo farmaco che ha reso possibile il trapianto in una condizione clinica estremamente complessa”. “Il Bambino Gesù rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il Lazio e per l’intero Paese: un luogo dove competenza, dedizione e umanità si incontrano ogni giorno, soprattutto quando in gioco c’è la vita dei più piccoli. A tutti i medici, ai ricercatori, al personale sanitario e alle famiglie coinvolte va il nostro più profondo ringraziamento”. “A Marco e Andrea – conclude il Presidente – rivolgiamo un pensiero speciale di augurio: che questo nuovo cuore sia l’inizio di un futuro sereno, pieno di salute e di sogni da realizzare”.

