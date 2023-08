LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Quest’estate Malta sta registrando un aumento dei casi di Covid-19 e delle infezioni respiratorie. Lo hanno confermato le autorità sanitarie affermando che continuano a essere rilevati casi positivi al coronavirus.

Secondo le autorità maltesi, tra il 5 giugno e il 6 agosto sono stati segnalati in media 12 casi positivi al Covid-19 al giorno. Tra il 31 luglio e il 6 agosto, una persona è morta mentre era positiva al COVID e sono stati registrati 151 nuovi casi.

Analizzando l’età dei casi di COVID-19 segnalati dal 5 giugno al 6 agosto, la maggior parte dei casi positivi (169) aveva più di 80 anni ed età compresa tra 50 e 69 anni. Altri 163 casi erano di età compresa tra 30 e 49 anni e 147 casi di età compresa tra 70 e 79 anni.

Non esiste più l’obbligo legale di segnalare i casi positivi alle autorità sanitarie. Ciò significa che il numero di casi COVID-19 nella comunità potrebbe essere molto superiore a quanto riportato.

I medici locali hanno riferito che quest’estate si sono presentati più pazienti con tosse, mal di gola e infezioni al naso, il che è molto insolito per questo periodo dell’anno.

E’ stato consigliato, quindi, ai pazienti che presentano sintomi simili al COVID di sottoporsi a un test medico rapido e, se trovati positivi, isolarsi e ripetere il test il settimo giorno.

Questo picco non è un fenomeno locale. Nelle ultime settimane, i funzionari della sanità pubblica statunitense hanno avvertito di una “lieve ondata estiva” di COVID-19, mentre il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie ha notato che i ricoveri per il COVID sono aumentati del 12% per la settimana terminata il 22 luglio.

Secondo gli studi, la nuova variante del coronavirus – EG.5 – sta causando il 17% dei nuovi casi di COVID-19 negli Stati Uniti. I sintomi associati a questa variante sono mal di gola, naso che cola, febbre, tosse, affaticamento, dolori muscolari e mal di testa.

Secondo le autorità sanitarie maltesi, finora non sono state rilevate nuove varianti a Malta e l’immunità di gregge rimane elevata, quindi la maggior parte dei casi è lieve.

