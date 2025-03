Aumentano gli importi delle borse di studio, Bernini “Al fianco degli studenti”

ROMA (ITALPRESS) – Aumentano anche per l’anno accademico 2025/2026 gli importi minimi delle borse di studio e i limiti massimi Isee e Ispe per l’accesso ai benefici relativi al diritto di studio.

Lo prevedono i decreti firmati dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Nel dettaglio, l’importo delle borse di studio per gli studenti fuori sede sarà di 7.072,10 euro, quelle per gli studenti pendolari 4.132,85 euro, mentre per gli studenti in sede l’ammontare sarà pari a 2.850,26 euro.

Gli studenti con minori possibilità economiche potranno beneficiare di una borsa di studio ulteriormente maggiorata sino a 8.133 euro, nuovo massimo storico mai attuato in Italia. Inoltre, salgono i limiti massimi dell’Isee e dell’Ispe in modo da allargare ulteriormente la platea dei beneficiari delle misure di diritto allo studio. Il primo è stato definito in 27.948,60, con un aumento di 221,81 euro, e il secondo in 60.757,87, corrispondente a un incremento di 482,21 euro.

“Diritto allo studio significa garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, indipendentemente dalle proprie capacità economiche, l’accesso alla formazione”, sottolinea il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Aumentare il valore delle borse è la dimostrazione della volontà del Governo di essere al fianco degli studenti e delle loro famiglie sostenendoli concretamente nel loro percorso accademico. La borsa di studio non rappresenta solamente un aiuto economico ma la possibilità di realizzare il proprio talento e costruire il proprio futuro”, conclude Bernini.

