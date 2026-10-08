L’attore Davide Iacopini operato alla testa per un grave trauma cranico dopo l’aggressione

ROMA (ITALPRESS) – L’attore Davide Iacopini, colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino, nel quartiere Gianicolense, a Roma, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo Forlanini e ha riportato un trauma cranico grave. “È stato sottoposto a intervento da parte dell’equipe neurochirurgica – si legge nel bollettino medico dell’ospedale romano -. Al momento il decorso post operatorio è regolare, è ancora sedato e sottoposto a supporto intensivo. La prognosi è strettamente riservata”.

La famiglia, viene riportato nel bollettino, ringrazia per i messaggi di solidarietà e l’attenzione e per il lavoro dello staff medico ed ospedaliero. Ringrazia anche la Procura e le forze dell’ordine che stanno lavorando e chiede il rispetto della privacy in questo momento delicato.

– Foto Ipa Agency –

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