Attentati dinamitardi a Latina per il controllo dello spaccio di droga, 4 misure cautelari

LATINA (ITALPRESS) – Carabinieri e agenti della Polizia di Stato di Latina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, indagate a vario titolo per una serie di gravi reati legati a fatti incendiari e all’uso di ordigni esplosivi verificatisi negli ultimi mesi nel capoluogo pontino. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Latina, Barbara Cortegiano.

Le indagini, coordinate dalla Procura, diretta dal procuratore aggiunto Luigia Spinelli, hanno permesso di ricostruire un contesto criminale strutturato, caratterizzato da azioni violente finalizzate al controllo di specifiche aree cittadine e all’intimidazione della collettività. Gli episodi oggetto di indagine si inseriscono nel contesto della difesa e del controllo di una nota area della città di Latina, utilizzata come piazza di spaccio e oggetto di contesa da parte della criminalità del territorio.

Le indagini hanno documentato come uno dei gruppi emergenti, composto da giovani soggetti legati tra loro, abbia attuato attentati esplosivi e incendiari per consolidare la propria influenza prevalendo su gruppi contrapposti. Tra gli episodi contestati, figurano le esplosioni di ordigni artigianali avvenute nei mesi scorsi in piena notte e che avevano provocato danni a muri, portoni, vani scale e vetrate, nonché incendi dolosi a veicoli parcheggiati nei pressi dei condomini. Episodi riportati dalle cronache locali per la loro modalità intimidatoria e per il particolare allarme sociale creato.

Le attività investigative hanno inoltre consentito di accertare la detenzione e il porto illegale di armi e munizioni, comprese pistole con matricola abrasa, nonché la disponibilità di materiali esplosivi. Gli investigatori, nel corso delle indagini, hanno individuato ruoli e responsabilità precise dei soggetti coinvolti, collegando i diversi episodi a un disegno criminoso unitario. Gli accertamenti hanno evidenziato che i reati contestati non erano isolati, ma facevano parte di una strategia mirata a esercitare intimidazioni sulla comunità e a ostacolare l’azione delle forze dell’ordine, consolidando il controllo di alcune aree urbane.

L’indagine, condotta sotto il costante coordinamento della Procura di Latina, ha visto una stretta collaborazione tra la Polizia di Stato e il Comando Provinciale dei Carabinieri, con attività investigative mirate che hanno consentito di ricostruire i fatti e di individuare le responsabilità degli odierni indagati. Gli interventi congiunti di Polizia e Carabinieri hanno inoltre portato al sequestro di ordigni artigianali, armi e munizioni, così consentendo la prevenzione di ulteriori azioni pericolose, garantendo la sicurezza delle aree colpite. Tre degli indagati si trovavano già in carcere al momento dell’esecuzione dell’ordinanza, mentre un quarto è stato rintracciato stamattina a Latina.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).