Attacco dell’Isis in Siria, uccisi due militari e un civile statunitensi

MILANO (ITALPRESS) – Tre cittadini americani, due militari e un civile, sono rimasti uccisi oggi in Siria in un agguato tesogli da un miliziano dell’organizzazione Stato Islamico (Isis). Lo ha reso noto il Comando Centrale statunitense (Centcom) in un comunicato, precisando che altri tre militari americani sono rimasti feriti nell’attacco e che l’assalitore è stato ucciso. L’episodio avviene in un contesto di crescente collaborazione tra Stati Uniti e nuova leadership siriana contro l’Isis.

Secondo quanto riportato da Reuters il 10 novembre scorso, citando due alti fonti, le autorità siriane hanno sventato negli ultimi mesi due distinti tentativi di attentato dell’Isis contro il presidente Ahmed al-Sharaa. Una delle due complotti mirava a colpirlo durante un evento ufficiale pubblicamente annunciato. L’11 novembre un alto funzionario statunitense ha rivelato che la Siria entrerà a far parte della coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato Islamico, con l’obiettivo di eliminare gli ultimi residui del gruppo e interrompere il flusso di foreign fighters. L’annuncio è arrivato poche ore dopo l’incontro a Washington tra il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e il presidente statunitense Donald Trump. Al-Sharaa ha dichiarato che il suo passato legame con al-Qaeda appartiene al passato e ha assicurato di essere in contatto con la madre del giornalista americano Austin Tice, scomparso in Siria nel 2012, impegnandosi a fare il possibile per reperire informazioni sul suo caso. La madre di Tice, dopo un incontro con al-Sharaa a Damasco il 20 gennaio, aveva riferito che le autorità siriane sono determinate a riportarlo a casa.

“La Difesa italiana e il Ministro Guido Crosetto, profondamente addolorati per la notizia della scomparsa di due militari e un interprete civile statunitensi, che hanno perso la vita a seguito di un attacco subito nei pressi di Palmira in Siria, esprimono cordoglio alle Forze Armate degli Stati Uniti d’America e al Secretary of War Pete Hegseth. Vicinanza ai familiari dei caduti e augurio di pronta guarigione ai feriti”. Lo scrive il Ministero della Difesa sui suoi canali social.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).