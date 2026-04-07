Attacco armato contro il Consolato di Israele a Istanbul, uccisi 3 attentatori

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il consolato israeliano di Istanbul è stato oggetto di un attacco armato. Lo riferisce il sito turco Karar. Secondo i primi dettagli forniti dalla polizia turca, un agente di polizia è rimasto ferito mentre tre attentatori sono stati uccisi.

Il ministro della Giustizia turco, Akin Gurlek, ha annunciato l’apertura di un’indagine in merito alla sparatoria nei pressi del consolato isreliano a Istanbul. “In merito alle segnalazioni di spari nei pressi del consolato israeliano nel quartiere di Besiktas a Istanbul, la Procura generale di Istanbul ha immediatamente avviato un’indagine”, ha dichiarato il ministro secondo quanto riferisce il sito Karar. “Un vice procuratore capo e due pubblici ministeri sono stati incaricati delle indagini; i nostri pubblici ministeri si sono recati immediatamente sul posto”, ha aggiunto. “Al fine di fare luce su tutti gli aspetti dell’episodio, il lavoro prosegue sotto il coordinamento della Procura generale, insieme alle forze dell’ordine competenti”, ha concluso.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).