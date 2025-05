Attacco ad una nave con a bordo aiuti a Gaza, la condanna di Greta Tumberg

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Oggi, la Gaza Freedom Flotilla ha lanciato un segnale di SOS per un incendio a bordo della nave Conscience, che gli attivisti sostengono essere stato causato da un attacco con droni. Gli sforzi della Freedom Flotilla mirano a porre fine al blocco e a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza attraverso azioni non violente.

Tra gli attivisti presenti a Malta in attesa di salire a bordo della nave diretta a Gaza ci sono l’attivista svedese Greta Thunberg e la colonnella in pensione dell’esercito statunitense Mary Ann Wright. Un aereo militare ha lasciato Israele ieri e ha sorvolato Malta per alcune ore, prima che la Gaza Freedom Flotilla denunciasse un attacco con droni alla propria imbarcazione appena fuori dalle acque maltesi.

Non vi è ancora alcuna conferma di un collegamento tra l’aereo militare israeliano e l’attacco alla flottiglia, ma gli attivisti temono si tratti di una ripetizione dell’incidente del maggio 2010, quando le forze israeliane assaltarono le navi della Freedom Flotilla con motoscafi ed elicotteri, uccidendo nove attivisti. In dichiarazioni al Times of Malta, Thunberg ha affermato che l’incidente rappresenta “l’ennesimo chiarissimo esempio di come il diritto internazionale e i diritti umani vengano completamente calpestati”.

Thunberg ha aggiunto che “troppe persone a Gaza vengono intenzionalmente ridotte alla fame da Israele” e che è responsabilità di tutti fare tutto ciò che è in loro potere per cercare di fermarlo. Il gruppo a Malta in attesa di imbarcarsi si è detto “incredibilmente preoccupato per i compagni” a bordo della nave, e molti sono rimasti scioccati dal fatto che l’attacco sia avvenuto così vicino a un paese dell’Ue, ha aggiunto la giovane attivista.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)