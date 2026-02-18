Atp Rio de Janeiro, esordio positivo per Berrettini e Passaro. Out Darderi

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Berrettini supera il primo turno al Rio Open, ATP 500 sulla terra battuta al Jockey Club Brasileiro, il torneo di maggior prestigio in America Latina (montepremi di 2.469.450 dollari). Il tennista romano, n.57 Atp, si è imposto all’esordio sul lucky loser cileno Tomas Barrios Vera (107) con il punteggio di 7-6(1) 7-5. Al secondo turno (ottavi) l’azzurro sfiderà un altro ‘ripescato’, il serbo Dusan Lajovic, 129esimo della classifica mondiale.

Esordio positivo anche per Francesco Passaro. Il 25enne tennista perugino, n.163 Atp, rientrato in tabellone per il forfait del francese Alexandre Muller dopo essere stato sconfitto nel turno di qualificazione dal lituano Vilius Gaubas, si è imposto al debutto nel tabellone principale sul croato Dino Prizmic (122), battuto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Al secondo turno, l’azzurro se la vedrà con il cileno Alejandro Tabilo, 68esimo della classifica mondiale.

Out a sorpresa Luciano Darderi. L’azzurro, numero 21 del mondo e seconda forza del seeding, reduce dalla finale persa a Buenos Aires contro Francisco Cerundolo, si è arreso, dopo circa 48 ore, contro il fratello minore Juan Manuel Cerundolo. L’argentino, numero 78 del ranking internazionale, si è imposto col punteggio di 6-1 3-6 6-4. L’azzurro ha “pagato a caro prezzo” le fatiche accumulate la scorsa settimane.

BELLUCCI KO A DELRAY BEACH

Mattia Bellucci si è arreso al primo turno nel “Delray Beach Open”, torneo Atp 250 in scena sul duro della Florida con montepremi totale pari a 700.045 dollari. Il tennista lombardo, numero 109 del mondo, ha ceduto di fronte al serbo Miomir Kcmanovic, 83 del ranking internazionale, con lo score di 6-1 6-4. In gara anche Flavio Cobolli. Il romano d’adozione, terza forza del tabellone e numero 20 della classifica Atp, farà il suo debutto questa sera contro il francese Terence Atmane, 66 del mondo.

