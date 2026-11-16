A Chivu la Panchina d’Oro 2025-2026, sul podio anche Fabregas e Gasperini

IPA89825703 - Christian Chivu, Head Coach of FC Internazionale looks on during the Italian soccer Serie A match between Bologna FC and FC Internazionale at the Renato dall'Ara stadium in Bologna, Italy on October 17, 2026 during Bologna FC vs Inter - FC Internazionale, Italian soccer Serie A match in Bologna, Italy, October 17 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Cristian Chivu ha vinto la panchina d’Oro 2025-2026 dopo la vittoria dello scudetto alla guida dell’Inter. Il tecnico nerazzurro è stato premiato oggi al Centro tecnico Federale di Coverciano, su 43 voti validi ha ricevuto 16 preferenze. Secondo posto per Cesc Fabregas (Como, con 12 voti), terzo Gian Piero Gasperini della Roma, con 9 voti.

“È sempre speciale ricevere questo trofeo, ringrazio allenatori, società, il mio staff e i miei giocatori che trasformano nostre idee in risultati. Ringrazio anche la mia famiglia sempre vicina alle mie vittorie, ma soprattutto alle mie sconfitte”, ha detto Chivu.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE