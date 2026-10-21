Atp Almaty, Bellucci accede al secondo turno. Out Darderi

ALMATY (KAZAKHSTAN) (ITALPRESS) – Prosegue l’ottimo momento di Mattia Bellucci, che approda al secondo turno dell'”Almaty Open”, Atp 250 da 1.075.160 dollari in corso sul duro dell’Almaty Arena, in Kazakhstan. Numero 68 Atp e reduce dal titolo vinto al Challenger di Jinan, Bellucci sorprende l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 del mondo e sesta testa di serie, per 7-6(5) 2-6 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Ora la sfida al francese Terence Atmane, numero 98 Atp: fra i due nessun precedente. In palio un posto ai quarti contro uno fra Medvedev e Shimabukuro.

Luciano Darderi esce subito di scena. Il numero 3 d’Italia e 23 del mondo, seconda testa di serie e direttamente in tabellone al secondo turno, è stato sconfitto all’esordio dall’australiano James Duckworth, numero 73 Atp, per 7-5 7-6(7) dopo un’ora e 45 minuti di gioco.

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