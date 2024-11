BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Una vittoria convincente che avvicina l’Atalanta alla qualificazione agli ottavi di Champions. L’Atalanta travolge 6-1 lo Young Boys grazie allo show di De Ketelaere, autore di una doppietta e di tre assist. A sorridere è stato anche Mateo Retegui (doppietta), Kolasinac e Samardzic hanno invece completato la serata perfetta: quello di Berna è un successo che lancia i nerazzurri momentaneamente al quarto posto, in attesa delle super sfide con Real Madrid e Barcellona. Nulla da fare per lo Young Boys, ancora a zero punti in classifica dopo cinque gare: il passaggio del turno ora è praticamente un miraggio. L’Atalanta si è abituata immediatamente al campo sintetico del Wankdorf, dopo appena 9 minuti Retegui ha trovato il primo gol in Champions League della sua carriera grazie alla palla illuminante di De Ketelaere. Il pareggio all’11’ di Ganvoula – arrivato sugli sviluppi di un corner e dopo un intervento rivedibile di Carnesecchi – è stato soltanto un intermezzo nello spettacolo nerazzurro del primo tempo: al 28′, ancora su corner, lo stesso De Ketelaere ha firmato la rete del sorpasso con una girata che ha superato Von Ballmoos per la seconda volta. Lo show del belga è andato avanti per tutta la prima frazione, illuminante il pallone per Kolasinac quattro minuti più tardi, il bosniaco (al ritorno in campo dopo un problema muscolare) ha sfoderato il sinistro per la terza rete della serata. Il poker è arrivato con la doppietta di Retegui, sul cross ancora dell’ex Milan: anticipo con la punta e girata a fulminare una difesa immobile, incapace di reagire alle folate offensive degli uomini di Gasperini. Il copione nella ripresa non è praticamente cambiato, l’Atalanta ha continuato a dominare il gioco: nemmeno i due cambi di Magnin sono riusciti a dare una scossa, De Ketelaere ci ha messo 11 minuti per seminare il panico e segnare il pokerissimo (grazie anche alla deviazione di Camara). Nel finale Samardzic ha chiuso la sfida col sesto gol della serata.

