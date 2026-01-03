BERGAMO (ITALPRESS) – La Dea vince, la Roma cade e per Gian Piero Gasperini il ritorno a Bergamo è più amaro che dolce. L’Atalanta vince 1-0 grazie alla rete di Giorgio Scalvini ed è un successo che permette ai nerazzurri di portarsi momentaneamente all’ottavo posto, a -8 dalla zona Champions, mentre per i capitolini è il settimo ko in campionato. Il protagonista più atteso della serata era il Gasp, l’eroe degli ultimi 9 anni del calcio bergamasco. Prima una timida accoglienza, poi uno striscione e un lungo applauso: “Un decennio di gloria scolpito nella nostra storia, dividerci un colpo al cuore, ritrovarci una grande emozione: bentornato Gasp, indelebile simbolo di Bergamo campione”. È iniziata così la serata del grande ex, alla prima da avversario dopo nove anni alla guida dell’Atalanta. Nel mezzo una partita tesa, piena di colpi di scena e ricca di emozioni: i padroni di casa hanno impiegato 12 minuti per passare in vantaggio, a segnare la rete è stato Scalvini sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zalewski. Inizialmente c’è stata una lunga revisione al Var per un possibile fallo di mano, poi Fabbri ha deciso di convalidare il gol.

Al 28′ i bergamaschi hanno trovato il 2-0 con Scamacca, ma questa volta la rete è stata annullata per un fuorigioco iniziale del numero 9, come spiegato dal direttore di gara dopo l’on field review. La squadra di Gasperini ha faticato parecchio nel trovare la reazione, il tiro di Koné dalla distanza è terminato alto sopra la traversa. Nel secondo tempo i giallorossi hanno alzato il ritmo, dagli sviluppi di un corner Ferguson ha impegnato Carnesecchi, reattivo sulla girata dell’irlandese. Gli ospiti hanno provato un paio di accelerazioni con Dybala, ma il tocco ravvicinato dell’argentino è stato deviato sul fondo da Djimsiti. Sul ribaltamento di fronte Bernasconi ha sfiorato il 2-0, ma il diagonale dell’esterno nerazzurro è terminato sul fondo. Nel finale Svilar si è fatto perdonare parzialmente dall’errore che ha deciso la partita salvando su Krstovic, ma non è bastato alla Roma per evitare la settima sconfitta. Finisce 1-0 ride Palladino, l’allievo che, almeno per questa sera, ha superato il maestro Gasp.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 7 (14’st Hien 6), Djimsiti 7.5, Kolasinac 6.5 (26’pt Ahanor 6.5); Zappacosta 6.5, De Roon 6.5, Ederson 7 (27’st Maldini 6), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6.5, Zalewski 7 (14’st Musah 6); Scamacca 6.5 (27’st Krstovic 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Brescianini. Allenatore: Palladino 7

ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 5.5, Ziolkowski 5.5 (1’st Wesley 6), Hermoso 5; Celik 5.5, Cristante 6, Koné 5.5 (38’st Pisilli sv), Rensch 5 (15’st Tsimikas 5); Soulé 5.5 (21’st El Shaarawy 5.5), Dybala 6; Ferguson 5.5 (15’st Dovbyk 5). In panchina: Vasquez, Gollini, Angelino, Romano, Mirra, Lulli, Ghilardi. Allenatore: Gasperini 5.5

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 5.5

RETE: 12’pt Scalvini.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Al 28’pt annullato un gol a Scamacca per fuorigioco. Spettatori: 23.088. Ammoniti: De Roon, Palladino, Mancini, Hermoso. Angoli 7-5. Recupero 8’pt, 5’st.

