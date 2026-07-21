Assovetro e Legambiente a Napoli su Goletta Verde per la tutela dei mari

NAPOLI (ITALPRESS) – La salute del mare comincia anche a terra, dalle scelte che compiamo ogni giorno. Con questo messaggio Assovetro partecipa alla tappa napoletana di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata alla qualità delle acque, alla tutela delle coste e della biodiversità, all’inquinamento e alla corretta gestione dei rifiuti.

L’iniziativa si sviluppa in due spazi collegati. A bordo della Goletta Verde, ormeggiata al porto, alle 16.30 Assovetro aprirà le attività dedicate ai bambini e ai ragazzi. Attraverso il “Memory del vetro” e un quiz divulgativo, i partecipanti potranno conoscere le caratteristiche del materiale, dalla sicurezza alla trasparenza, dalla durata alla capacità di conservare la qualità dei prodotti, fino alla riciclabilità. In contemporanea, in Piazza del Municipio, lo stand Assovetro e Legambiente coinvolgerà famiglie, cittadini e turisti con esperienze pensate per trasformare l’informazione in partecipazione.

Con “Una promessa al mare” ciascuno potrà scrivere un impegno personale e inserirlo in una bottiglia di vetro, mentre quiz e attività interattive aiuteranno a diffondere informazioni corrette in modo leggero e immediato. Il cuore del messaggio è semplice: ciò che facciamo sulla terra può arrivare al mare, e ciò che accade al mare riguarda direttamente anche noi, l’acqua, l’alimentazione, l’ambiente in cui viviamo e la nostra salute. Per questo la tutela del mare passa anche dai materiali che scegliamo e dal modo in cui li gestiamo dopo l’uso.

Il vetro possiede caratteristiche che lo rendono particolarmente coerente con questa visione. È un materiale inerte e impermeabile, non interagisce con alimenti e bevande e contribuisce a preservarne caratteristiche, gusto e integrità. Quando viene raccolto e conferito correttamente, può inoltre tornare a essere vetro senza perdere le proprie qualità: una bottiglia può diventare una nuova bottiglia e un vasetto un nuovo vasetto, riducendo il ricorso a materie prime vergini e valorizzando le risorse già disponibili.

“Il mare non è un luogo separato dalla nostra quotidianità. Ciò che scegliamo, utilizziamo e conferiamo a terra può arrivare fino alle coste, mentre la qualità dell’ambiente marino torna a incidere sulla vita e sulla salute delle persone”, dichiara Walter Da Riz, Direttore Generale di Assovetro. “Essere a Goletta Verde significa portare un messaggio concreto: nessun materiale deve essere disperso nell’ambiente e ogni contenitore va gestito correttamente. Il vetro, grazie alla sua inerzia e alla capacità di tornare nuova materia, può contribuire a un modello più circolare e a scelte di consumo fondate su qualità, sicurezza e responsabilità”.

Il dialogo con i consumatori proseguirà il 23 luglio a Roma con la presentazione della ricerca Assovetro Ipsos Doxa “Vetro: la scelta è chiara”. I primi risultati confermano una domanda già matura: oltre nove italiani su dieci associano il vetro a qualità, sicurezza, migliore conservazione del prodotto e sostenibilità, mentre più di otto su dieci vorrebbero trovare più contenitori in vetro nei punti vendita. La partecipazione a Goletta Verde interpreta quindi una linea di posizionamento precisa: rendere accessibili le caratteristiche del vetro, avvicinare industria e cittadini e trasformare la consapevolezza in comportamenti concreti. Perché, quando si parla di mare, ogni scelta conta. E proteggere il mare significa proteggere anche noi stessi.

– Foto ufficio stampa Assovetro –

(ITALPRESS).