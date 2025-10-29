Associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, 5 arresti a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, stanno conducendo un’operazione nei confronti di un’associazione a delinquere. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica e riguarda 5 indagati ritenuti a vario titolo responsabili del reato associazione finalizzata alla frode sportiva. “I provvedimenti eseguiti sono stati adottati nella fase delle indagini preliminari e sono suscettivi di impugnazione. Pertanto, fino a sentenza definitiva, gli indagati devono essere considerati innocenti”.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).