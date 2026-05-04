ROMA (ITALPRESS) – “La vittoria della Davis per il terzo anno consecutivo e il successo nella Billie Jean King Cup per il secondo anno di fila sono risultati inimmaginabili. Questo andamento conferma ciò che si comprendeva. Non è un episodio o una fiammata, ma il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro al Quirinale con le nazionali azzurre di tennis vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis. “La centralità del tennis non si è fermata con questi successi, lo abbiamo visto con Sinner a Madrid e aspettiamo gli Internazionali e il Roland Garros, non solo per Sinner, ma anche per gli altri. Il valore dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze consente di guardare agli Internazionali con fiducia rinnovata”, ha concluso il Capo dello Stato.

“Siamo partiti con gli Internazionali, siamo consapevoli che la sua agenda sia piena, ma se trovasse un attimo di tempo per venire a tifare, sarebbe un regalo strepitoso”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Presidente, è un onore e un piacere, è importante per noi sentire la sua vicinanza e il suo affetto. Questo non è un momento magico, ma un momento costruito con anni di professionalità, di impegno e attenzione al dettaglio. La Federazione non è solo leader in Italia, ma lo è nel mondo con un percorso strutturato negli anni”, ha aggiunto Buonfiglio ricordando come “il tennis ha invaso tutte le case degli italiani, è diventato uno sport di eccellenza e di base. È la vera medaglia che possiamo vantare in questo momento. Tutti ci invidiano i nostri protagonisti e protagoniste. Gli atleti e le atlete sono al centro di tutte le attenzioni e i loro successi ci inorgogliscono”, ha concluso il numero uno dello sport italiano.

“Essere al Quirinale per celebrare i trionfi dei nostri ragazzi e ragazze rappresenta la soddisfazione più grande, è il culmine del nostro percorso, che ci fa sentire di aver svolto a pieno il nostro dovere e di aver rappresentato la nazione al meglio. Dobbiamo ringraziarla per la seconda volta per averci aspettato, in modo che ragazzi e ragazze completassero distinte e differenti programmazioni, così da avere il miglior rendimento in campo e poter essere da lei. Lo abbiamo inteso come gesto di grande sensibilità dei nostri confronti.” Lo ha detto il presidente Fitp, Angelo Binaghi. “Queste ultime due vittorie sono state due autentiche imprese contro ogni pronostico, costruite dai nostri capitani, Garbin e Volandri, che hanno unito il carisma e la classe di campioni come Berrettini e Paolini alla grinta dei nostri migliori giovani – ha aggiunto il numero uno della Fitp – Sono vittorie talmente nette che ci hanno permesso di non poter schierare due delle più forti coppie di doppi al mondo e di non dover schierare i campioni del mondo uscenti come Sonego e Bronzetti, oltre alla speranza Tyra Grant”.

Poi, rivolgendosi a Mattarella, si è soffermato sugli imminenti Internazionali d’Italia: “Sono 50 anni che il nostro paese non vince il singolare maschile. Devo dire che ho provato in tutti i modi, ho fatto il possibile, lei è venuto una volta e ha fatto l’impossibile con Jasmine (vincitrice al femminile della scorsa edizione, ndr). Credo sia opportuno che ne tragga opportune conseguenze”. Poi ancora: “Credo che il nostro movimento non debba fermarsi e debba continuare a crescere. È importante condividere con il Governo l’opportunità che il tennis possa essere per il nostro paese, in termini di impatto economico, sociale e reputazionale. Dobbiamo continuare a far crescere gli Internazionali, lo dobbiamo a ragazzi e famiglie e ai 19 milioni di italiani che seguono settimanalmente le loro imprese, rendendolo un torneo ancora più grande e che dia ancora più prestigio per tanto tempo al nostro paese”, ha concluso Binaghi.

“Presidente, essere davanti a lei non è solo un incontro ma il riconoscimento di avere il paese vicino e per chi fa sport conta tantissimo. Non siamo mai da soli, c’è un Paese intero che ci guarda. Nei momenti decisivi fa davvero la differenza”. Lo ha detto il tennista azzurro Flavio Cobolli durante l’incontro al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le nazionali vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis

“Per noi è un onore essere qui e rappresentare la Nazionale che ha sempre valorizzato e portato in alto i colori azzurri. È un onore immenso rappresentare questo Paese. Ogni volta che indossiamo i colori azzurri sentiamo che ogni sacrificio è stato ripagato dall’onore di portarli nel mondo”. Lo ha detto la tennista azzurra Elisabetta Cocciaretto. “Vincere come squadra è un’esperienza unica, moltiplicata nell’esultanza di tutti i nostri tifosi, vincere insieme ricorda che nostro lavoro e talento è al servizio di qualcosa di più grande”, ha concluso la marchigiana.

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-Foto ufficio stampa Quirinale-

(ITALPRESS).