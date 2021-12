VENEZIA (ITALPRESS) – Gli assessori Besio e Venturini ricevono gli studenti del liceo artistico “Guggenheim” vincitori del concorso promosso da AiCS Un riconoscimento all’estro artistico e alla creatività. E’ stato attribuito agli alunni della classe IV N indirizzo grafico del Liceo artistico “M.Guggenheim” di Venezia, vincitori del concorso di idee nazionale per il calendario 2022 dell’AiCS, l’Associazione italiana cultura sport. Gli studenti sono stati ricevuti ieri mattina a Ca’ Farsetti dagli assessori alle Politiche educative Laura Besio e alla Coesione sociale Simone Venturini, che si sono congratulati con i ragazzi per il premio.

Agli studenti, accompagnati dalla docente Ekaterina Zavalova e da Cecilia Martinelli, Dirigente Scolastica del liceo, è stata illustrata la storia di Ca’ Farsetti con alcuni cenni su ruolo e funzioni dell’istituzione comunale. I ragazzi inoltre nel corso dell’incontro nella sala del Consiglio comunale, a cui ha preso parte anche la presidente dell’Aics Venezia Patrizia Marras, hanno descritto le opere vincitrici del concorso e le tecniche con cui sono state realizzate. In ricordo della giornata hanno infine ricevuto un piccolo omaggio del Comune.

L’Aics nazionale ha indetto anche quest’anno il proprio concorso di idee rivolgendolo ai licei artistici d’Italia. Obiettivo: individuare le immagini da utilizzare per illustrare il prossimo calendario dell’associazione, celebrativo anche dei suoi 60 anni (è stata fondata a Roma nel 1962). Alla commissione sono giunte oltre 320 tavole (dagli acquerelli alla china, dalla ricostruzione grafica a quella fotografica) provenienti da vari istituti d’Italia. Ad aggiudicarsi la vittoria gli alunni del liceo “M.Guggenheim” che hanno rappresentato l’impegno di AiCS come un filo rosso che idealmente unisce tra loro i temi d’intervento dell’associazione: sport, cultura, inclusione sociale, promozione turistica, sensibilizzazione al rispetto ambientale, promozione della cooperazione nazionale e internazionale. Gli studenti della IV N si sono aggiudicati una borsa di studio da 2000 euro, devoluti alla scuola per l’acquisto di materiali didattici e la realizzazione di percorsi formativi. Sono stati premiati lo scorso 27 novembre a Roma, nel corso della XI Assemblea nazionale di AiCS.

Laura Besio si è complimentata con gli alunni: “Per il Comune di Venezia è un orgoglio sapere che ci sono ragazzi giovani che si danno da fare e riescono con la loro creatività a dare forma a tematiche attuali e difficili da affrontare. Il mio augurio per voi è che portiate avanti le tematiche che avete affrontato nelle vostre opere. La città è fatta da ognuno di voi, le vostre scelte influenzano la vita collettiva. A scuola si entra ragazzi e si esce cittadini”.

Le ha fatto eco nel suo intervento Simone Venturini: “Complimenti e grazie per il lavoro svolto anche ai docenti. Sono contento perché questi spazi di Ca’ Farsetti tornano a essere occupati da giovani, com’era prima della pandemia. Il Comune è anche casa vostra: qui vengono prese decisioni che impattano sulle vostre vite. Spesso la politica nazionale non parla tanto di giovani, perciò è importante avervi qui perché è un segnale di partecipazione e serve a ricordare a tutti noi che dobbiamo parlare di più di e con la vostra generazione, anche per avere spunti e idee. Il collegamento avviato ora può e deve continuare”.

(ITALPRESS).