Assegno unico, nei primi 8 mesi del 2026 erogati 13,3 miliardi di euro

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi otto mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 13,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2025 – agosto 2026.

Sono 6.146.108 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.694.414 figli: l’importo medio per figlio a agosto 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 177 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro), a 227 euro per la classe di ISEE minima (17.468,51 euro per il 2026).

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