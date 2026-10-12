Confimprese a San Patrignano, impegno per la sostenibilità sociale e l’inclusione

RIMINI (ITALPRESS) – Confimprese prosegue il percorso di impegno nella sostenibilità sociale con una visita istituzionale alla Comunità di San Patrignano. Il 12 ottobre una delegazione composta da circa 50 associati ha raggiunto la comunità per conoscere da vicino una delle esperienze più significative a livello nazionale nel campo del recupero, della formazione e del reinserimento sociale.

“La sostenibilità non riguarda soltanto gli aspetti ambientali ed economici – riflette Mario Resca, presidente Confimprese -, ma anche la capacità delle imprese di contribuire alla crescita e alla coesione della società. Visitare San Patrignano significa entrare in contatto con una realtà che ogni giorno dimostra come il lavoro, la formazione e la fiducia nelle persone possano generare inclusione e opportunità. Per Confimprese rappresenta una tappa naturale di un percorso che ci vede sempre più impegnati nel promuovere una cultura d’impresa responsabile e attenta al valore sociale”.

La giornata è iniziata con la visita ai laboratori e alle attività produttive della comunità, accompagnati direttamente dai ragazzi di San Patrignano, che hanno raccontato il proprio percorso umano e professionale. Un’occasione per comprendere come formazione, responsabilità e lavoro possano rappresentare strumenti concreti di crescita personale e di costruzione di un nuovo futuro.

Momento centrale dell’iniziativa è stato il pranzo comune condiviso con tutti i membri della comunità, oltre 900 persone, in un’esperienza di forte valore umano che ha consentito agli imprenditori e ai manager presenti di vivere dall’interno la quotidianità di San Patrignano e i principi che ne guidano l’attività. L’incontro si inserisce nel più ampio percorso che Confimprese porta avanti da alcuni anni per promuovere una cultura d’impresa sempre più attenta all’impatto sociale e all’inclusione.

Un impegno che si traduce in collaborazioni e progetti concreti con realtà che operano a favore delle persone più vulnerabili e che vedono oggi l’associazione impegnata al fianco del Carcere di Bollate, di UNHCR-Agenzia ONU per i Rifugiati, e della Fondazione Ospedale Niguarda. La visita ha l’obiettivo di favorire momenti di confronto e riflessione tra il mondo imprenditoriale e una realtà che da decenni opera con successo nella costruzione di percorsi di recupero e autonomia, mettendo al centro la dignità della persona e il valore educativo del lavoro.

Attraverso iniziative come questa, Confimprese conferma la volontà di sviluppare una rete di relazioni e progettualità orientate a generare valore non solo economico, ma anche sociale, nella convinzione che le imprese possano svolgere un ruolo determinante nella costruzione di una società più inclusiva, solidale e sostenibile.

“A San Patrignano non andiamo per una visita di cortesia. Andiamo per imparare. Per capire come una comunità abbia saputo trasformare fragilità e disagio in competenze, responsabilità e futuro. È una lezione che può essere utile anche alle nostre imprese, chiamate oggi a essere sempre più luoghi di inclusione, formazione e opportunità” conclude Resca.

– Foto ufficio stampa Confimprese –

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