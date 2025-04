Assegnati i Vinitaly Award 2025, premio alla carriera a Gavino Sanna

VERONA (ITALPRESS) – È stato un vero omaggio alla creatività applicata al mondo del vino, dei distillati, dell’olio EVO e delle birre artigianali il Gala del Vinitaly Design Award 2025, ospitato ieri sera nel Teatro Ristori di Verona.

Il premio, promosso da Veronafiere, ha riconosciuto l’eccellenza del packaging design in un evento denso di visione, talento e cultura di progetto. Anche quest’anno, il concorso si è svolto sotto la Direzione Artistica del designer Mario Di Paolo e a garantire la qualità della selezione, una giuria d’eccezione composta da 30 esperti provenienti da vari settori del design, della filiera del packaging di lusso, della grande distribuzione, dell’e-commerce e dei media specializzati.

Tra i giurati – per citarne solo alcuni – Antonella Andriani, Vicepresidente di ADI-Compasso d’Oro, Simonetta Doni, Fondatrice e CEO di Doni & Associati, pioniera in Italia del wine design come leva strategica di branding, Daniele Colombo, Category Manager beverage di Esselunga, tra i massimi esperti della GDO italiana.

Nel corso della serata è stato consegnato anche il Premio alla Carriera 2025 a Gavino Sanna, padre della comunicazione in Italia, per il suo impatto duraturo e visionario nel mondo della pubblicità e del design. I riconoscimenti sono stati assegnati in 20 categorie, ciascuna con i quattro trofei Black, Gold, Silver e Bronze.

A questi si aggiungono 11 Premi Speciali, inclusi due Best in Show, assegnati ex aequo a “Laus Vitae” di Citra Vini (Spazio di Paolo) e “5th Element Gin” di Distilleria Eterea (Dario Frattaruolo Design Studio), per l’eccellenza assoluta nella sintesi tra estetica, innovazione tecnica e narrazione identitaria.

