PISTOIA (ITALPRESS) – Tragedia al termine della partita di basket di A2 tra la RSR Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia. Un autista del pullman che trasportava i tifosi toscani è morto, lungo la superstrada Rieti-Terni, dopo che alcuni tifosi hanno assaltato il pullman. Un lancio di pietre e altri oggetti contundenti, e anche un mattone, avrebbe colpito la vittima. Il pullman si stava dirigendo da Rieti verso Terni.

Dai primi accertamenti svolti da chi sta indagando sulla vicenda, Marianella era la seconda guida di un pullman che stava riportando a Pistoia i tifosi toscani dopo che questi avevano assistito a Rieti ad una gara di basket valida per il campionato di serie A2.

LE PAROLE DI MELONI E ABODI

“Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l’assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono lontani anni luce dai valori sportivi. Le nostre condoglianze alla famiglia del secondo autista del pullman dei tifosi di Pistoia, colpito a morte dalla follia omicida”. Lo scrive su X il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

