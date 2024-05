ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Venerdì 31 maggio alle ore 18.00, al Centro Commerciale Milanofiori di Assago (MI), Selvaggia Lucarelli presenterà il suo ultimo libro inchiesta “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez”. L’autrice, firma del Fatto, podcaster per gli amici, influencer e blogger per i nemici, insieme al mediatore della serata, Lorenzo Biagiarelli, vi aspetta per la presentazione e il successivo firmacopie all’interno della food court di Milanofiori. Il libro, sagacemente intitolato “Il vaso di Pandoro”, ripercorre all’indietro la storia recente del fenomeno mediatico Ferragnez raccontando l’inchiesta che ha cambiato per sempre il mondo degli influencer. I riflettori sono puntati su Chiara Ferragni, fashion blogger e imprenditrice digitale di fama internazionale, accusata, all’apice del successo, di aver spacciato per un’iniziativa benefica destinata alle cure di bambini malati un’operazione commerciale; a causa di quest’attività, la Ferragni è stata successivamente multata dall’Antitrust per promozione ingannevole. Da qui parte la rovinosa caduta di un “impero” apparentemente luccicante e indistruttibile. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Assago