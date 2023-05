ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Assago eletto nel 2022 dal giornale Avvenire, primo Comune d’Italia per il “ben vivere”, continua a dare riprova della sua grande attenzione rivolta al sociale, agli anziani, ai disabili e a tutti coloro che spesso vengono dimenticati ed emarginati. L’11 maggio, infatti, sono iniziati, come preannunciato, i lavori per la realizzazione del primo e unico Parco totalmente inclusivo d’Italia. Un progetto innovativo fortemente voluto e promosso dal Sindaco Lara Carano, dall’Assessore Marco La Rosa e da tutta l’Amministrazione di Assago, un progetto che regalerà finalmente uno spazio realmente inclusivo alla portata e al servizio di tutti, nessuno escluso. Quattro aree ludico motorie immerse completamente nella natura che rappresentano un nuovo modo di concepire gli spazi comuni che diventano finalmente accessibili e usufruibili anche dalle categorie ‘più fragilì. “Assago è onorata di essere il primo Comune dove verrà realizzato questo meraviglioso Parco inclusivo. – commenta entusiasta il Sindaco Lara Carano – Sono da sempre attenta e molto vicina a queste tematiche per me fondamentali, per questo motivo la realizzazione di questo progetto mi riempie davvero di gioia. Voglio perciò ringraziare l’amica Giusy Versace, perchè grazie a lei e alla sua proposta, nascerà un Parco all’avanguardia che cambierà il modo di stare insieme includendo davvero tutti”. “Una idea e un progetto sinergico con Giusy Versace, Stefano Ciallella, Lara ed io – sottolinea l’Assessore Marco La Rosa – Un connubio di esperienze per realizzare un sogno inclusivo realmente al servizio di tutti. Un percorso di questa Amministrazione per rendere il Parco agricolo un ‘piccolo Central Park’ per Assago”. Assago dunque, anche questa volta dimostra di non essere solo un buon Comune ma un Comune buono: un Comune che ha tramutato ciò che dovrebbe essere un ‘dovere in Costituzionè in un sogno che si avvera prendendo forma nel primo e unico Parco inclusivo d’Italia. (ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Comune di Assago