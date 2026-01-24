Assadaka celebra il suo 31° anniversario a Roma

ROMA (ITALPRESS) – L’Associazione di Amicizia Italo-Araba ha celebrato il suo 31° anniversario, presso la Sala Comunale dello storico Palazzo Valentini a Roma, sotto gli auspici del Comune di Roma e della Missione diplomatica della Lega degli Stati Arabi in Italia e in Vaticano, con un’ampia partecipazione diplomatica e culturale. Alla celebrazione hanno partecipato numerosi ambasciatori e diplomatici arabi e stranieri, tra cui l’ambasciatore armeno e diversi giornalisti italiani e stranieri, nonché personalità politiche e culturali della comunità italiana e araba. Tra questi, l’Ambasciatore Inas Makawi, Capo della Missione della Lega degli Stati Arabi in Italia e in Vaticano; l’Ambasciatore Asmahan Al-Touqi, Ambasciatore della Repubblica dello Yemen e Decano del Corpo Diplomatico Arabo; l’Ambasciatrice Carla Jazzar, Ambasciatrice della Repubblica del Libano in Italia; L’Ambasciatore Imad El-Din Mirghani, Ambasciatore della Repubblica del Sudan, e l’Ambasciatore Mona Abu Amara, Ambasciatore dello Stato di Palestina in Italia. L’associazione ha dedicato la celebrazione di quest’anno a mettere in luce la situazione umanitaria e politica del popolo palestinese. L’Ambasciatrice Mona Abu Amara è stata insignita dello Scudo dell’Amicizia in riconoscimento della lotta del popolo palestinese e della sua continua resilienza per oltre settantacinque anni.

La celebrazione è iniziata con la proiezione di un breve documentario sull’Associazione di Amicizia Italo-Araba e sul suo ruolo nel sostenere le cause arabe, in particolare quella palestinese. Il film, preparato e presentato dal giornalista e personaggio mediatico Mohamed Youssef, includeva il brano musicale “The Land Speaks Arabic” del defunto artista Sayed Mekawy. L’evento ha incluso gli interventi dell’Ambasciatore Inas Mekawy, dell’Ambasciatore Mona Abu Amara e dell’Ambasciatore Asmahan Al-Touqi, che hanno affrontato la dimensione umanitaria e politica della causa palestinese, sottolineandone la centralità nella coscienza araba e internazionale. Il Presidente dell’Associazione di Amicizia Italo-Araba, Talal Khrais, insieme al poeta italiano Francesco Teroni, presidente onorario dell’associazione e candidato al Premio Nobel per la Pace, e agli Ambasciatori Inas Mekawy, Asmahan Al-Touqi e Mona Abu Amara, hanno consegnato lo Scudo dell’Amicizia all’Ambasciatore palestinese. La cerimonia ha visto anche la proiezione di un documentario del regista italiano Davide Cenciese sulle tematiche arabe contemporanee, nonché di un altro documentario della giornalista italiana Silvana Brusamolino.

Nell’ambito dell’impegno dell’associazione nel sostenere il ruolo delle giovani generazioni nel rafforzamento dei legami culturali tra l’Italia e il mondo arabo, ha partecipato anche la studentessa Maren Gangour della Scuola Libica di Roma. Il coro della scuola ha anche eseguito l’inno nazionale libico, che è stato molto apprezzato dal pubblico. Il Presidente dell’associazione ha espresso la sua gratitudine alla Dott.ssa Najat Aqila, direttrice della Scuola Libica di Roma. Durante l’evento, gli organizzatori hanno anche presentato un progetto per lo sviluppo del Friendship Media Center, con l’obiettivo di ampliare le attività mediatiche dell’associazione e migliorare la copertura mediatica delle questioni arabe. L’evento è stato organizzato da Hassan Bou Harfoush, presidente dell’Associazione “Cedar for Peace”, e dall’attivista italiano Carlo Palombo, segretario generale dell’Associazione Welcome Italy.

– foto associazione Assadaka –

