ASRY e Roboze inaugurano in Bahrein il primo hub di manifattura additiva avanzata

MANAMA (BAHREIN) (ITALPRESS) – Il cantiere navale Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY) e l’italiana Roboze, leader globale nella stampa 3D di super-polimeri e materiali compositi ad alte prestazioni, hanno firmato un accordo per creare in Bahrein il primo impianto industriale dedicato alla manifattura additiva avanzata. La nuova struttura sorgerà all’interno del complesso ASRY. La firma è avvenuta alla presenza del principe ereditario e primo ministro Salman bin Hamad Al Khalifa e della presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, a sottolineare l’importanza strategica del progetto per le catene industriali dei due Paesi. L’hub sarà dedicato principalmente alle operazioni di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) del settore marittimo, oltre che a oil & gas, energia, aerospazio e difesa, producendo su richiesta componenti critici leggeri, resistenti e ad alte prestazioni per ridurre fermi macchina e dipendenza da fornitori esteri. La collaborazione unisce l’esperienza industriale e manutentiva di ASRY alla tecnologia Roboze, riconosciuta dal Regno come “tecnologia strategica di interesse nazionale”. Il progetto potrà integrarsi nella rete globale RAM (Roboze Advanced Manufacturing) di fabbriche intelligenti decentralizzate.

Ahmed AlAbri, CEO di ASRY, ha dichiarato che l’intesa rafforza le capacità MRO e garantisce accesso a componenti tecnici avanzati essenziali per i settori serviti. Alessio Lorusso, CEO di Roboze, ha sottolineato che la partnership introduce un modello produttivo concreto e orientato alle esigenze operative di comparti ad alta criticità, dalla riparazione navale alle applicazioni energetiche e di difesa. Il nuovo centro punta a diventare punto di riferimento regionale per la manifattura avanzata con super-polimeri e compositi, contribuendo alla resilienza produttiva di lungo termine del Bahrein.

