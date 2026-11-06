Asl Roma 4, inaugurate tre strutture per rafforzare l’assistenza territoriale

ROMA (ITALPRESS) – La ASL Roma 4 rafforza la medicina di prossimità e punta su un’assistenza che prosegue anche oltre la singola visita. Si è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione delle Case della Comunità di Capena e Magliano Romano e dell’Ospedale di Comunità di Rignano Flaminio.

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la direttrice generale della ASL Roma 4 Rosaria Marino, insieme all‘assessore regionale Massimiliano Maselli, ai sindaci del territorio, a consiglieri comunali e regionali e ai cittadini delle comunità locali.

Nelle Case della Comunità la visita è parte di una presa in carico che prosegue nel tempo. Medici di famiglia, specialisti e infermieri lavorano in équipe per orientare la persona tra esami e controlli e coordinare le cure. Il percorso tiene conto anche delle condizioni di vita: quando la solitudine o le difficoltà familiari rendono più complessa la gestione delle cure, il modello prevede il raccordo con i servizi sociali e la rete delle associazioni e del volontariato. A Capena, in via Monte Travicello 2, questo lavoro di squadra prende forma nei percorsi per le malattie croniche.

I medici di famiglia dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) collaborano con specialisti e infermieri di famiglia e comunità: per chi ha il diabete, ad esempio, visite e accertamenti rientrano in un programma di monitoraggio e prevenzione delle complicanze. Un punto di forza è anche l’Unità di Dialisi Decentrata, che consente di ricevere sul territorio trattamenti emodialitici e assistenza nefrologica. Completano l’offerta il punto prelievi e i servizi di radiologia. La diagnostica sarà ulteriormente potenziata con una TAC, già acquistata dall’Azienda grazie a risparmi di gestione e destinata a essere installata a Capena, a servizio dei 17 comuni del Distretto 4.

A Magliano Romano, nella Casa della Comunità di via dell’Ospedale, l’assistenza specialistica si affianca alla prevenzione. Cardiologia, pneumologia e diabetologia si integrano con i servizi infermieristici e la diagnostica di base, che comprende elettrocardiogramma e spirometria.

La medicina dello sport, presente anche a Capena, rafforza l’attenzione alla salute e all’attività fisica. A completare questo percorso è l’Ospedale di Comunità di Rignano Flaminio, in via Alcide De Gasperi. La struttura accoglie per ricoveri brevi persone che hanno bisogno di cure e monitoraggio non ancora gestibili a domicilio. L’assistenza infermieristica continuativa, con il supporto medico, favorisce la stabilizzazione e il recupero dell’autonomia, preparando un rientro a casa in sicurezza.

L’impegno della ASL Roma 4, è stato sottolineato, è di consolidare questa rete nei 17 comuni del Distretto 4, lavorando con le amministrazioni locali e le realtà del territorio per rendere i servizi più accessibili e sostenere le famiglie.

L’ascolto dei bisogni e il raccordo tra assistenza sanitaria e sostegno sociale aiutano ad accompagnare le persone nel tempo, con particolare attenzione a chi vive solo o affronta situazioni di fragilità. Servizi più vicini alle persone contribuiscono così a costruire una comunità più forte, attenta e inclusiva.

-Foto ufficio stampa Regione Lazio-

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