ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta presso il Salone del Commendatore di Borgo Santo Spirito la Conferenza Sanitaria Locale che ha visto il coinvolgimento della Asl Roma 1, dei vari distretti territoriali, dell’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari, dei Direttori e dei referenti politici dei municipi I, II, III, XIII, XIV e XV.

Il tavolo, presieduto da Corrado Bibbolino, delegato del Sindaco Gualtieri, ha avuto come argomenti all’ordine del giorno due punti fondamentali. Il primo ha visto coinvolti principalmente il Commissario della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle e l’Assessore Funari i quali hanno aggiornato i presenti sugli interventi previsti dal PNRR e lo stato di attuazione degli stessi. L’altro punto all’ordine del giorno era la firma del Protocollo d’Intesa per l’inclusione sociale e la promozione della salute in ambito scolastico. Il protocollo, che ha tra le sue finalità principali, quella di assicurare lo sviluppo dell’integrazione dei servizi e degli interventi educativi, sanitari e sociali al fine di incrementare l’inclusione e ridurre il disagio e la dispersione scolastica, è stato siglato dopo un ampio e articolato confronto. Seguiranno a breve dei tavoli tecnici territoriali per la predisposizione e l’esame del documento tecnico di applicazione.

Il Commissario Quintavalle, che appena insediato ha avviato subito un dialogo con i Municipi, ha sottolineato fortemente l’importanza della Conferenza e dei momenti di confronto con i diversi attori territoriali “Essere qui insieme, in questo incontro così partecipato – ha dichiarato il Dott. Quintavalle – è un segnale importante, non solo per condividere lo stato di avanzamento delle missioni 5 e 6 del PNRR e firmare il protocollo ma per condividere un percorso e creare sinergie per risolvere i problemi concreti dei nostri residenti. La Conferenza Sanitaria Locale è il luogo preposto affinché si possa collaborare per affrontare insieme le diverse problematiche socio sanitare che colpiscono soprattutto le persone più fragili. Dobbiamo quindi essere in grado di sfruttare al massimo questo organismo per una programmazione socio-sanitaria puntuale e in grado di rispondere alle esigenze della popolazione; dobbiamo cambiare passo per essere più incisivi sui determinanti della salute”.

Soddisfatta della firma l’Assessore Barbara Funari “Oggi si ratifica in Conferenza Sanitaria Locale un protocollo frutto di un lavoro fatto dal basso e di tanti anni di collaborazione tra municipi, scuole, servizi sociali e ASL. È importante essere arrivati a questo passaggio in Conferenza perché avviamo la cornice amministrativa con i contenuti su cui abbiamo lavorato in questi ultimi mesi per dare poi seguito alla parte operativa e permettere alle scuole di poter lavorare affinché si possa includere nel modo migliore possibile”.

Anche il delegato del Sindaco Corrado Bibbolino ha espresso la sua soddisfazione “Sono contento del parere favorevole che oggi è stato espresso in tutti gli interventi. È stato importante ascoltare anche tutti i suggerimenti, le integrazioni e le richieste di modifiche che saranno la base per il lavoro futuro. La Conferenza Sanitaria Locale, da almeno 13 anni a questa parte, è stata poco o del tutto inattiva. Oggi c’è stato un confronto e un colloquio serrato e convincente tra le diverse istituzioni presenti sul territorio con l’obiettivo di realizzare i necessari adeguamenti della società a quella che è l’evoluzione anagrafica, sociale, culturale della popolazione di riferimento. Un sistema complesso che potrebbe trovare nella conferenza un momento di confronto e di attuazione di tutti i programmi che sono attualmente all’attenzione del Governo, della Regione e del Comune, prescindendo dalle appartenenze politiche, verso l’obiettivo del fare”.

