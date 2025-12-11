Ashimbayev “Con Italia avanti con cooperazione, deputati invitati in Kazakistan”

ROMA (ITALPRESS) – Il Kazakistan è interessato a lavorare con l’Italia dal punto di vista della cooperazione economica, mentre dal punto di vista politico rivestono grande importanza le visite reciproche dell’ultimo periodo, suggellate da quella ad Astana del presidente Sergio Mattarella. Sono le valutazioni fatte dal presidente del Senato del Kazakistan, Maulen Ashimbayev, in un incontro presso l’ambasciata kazaka a Roma. Ashimbayev è stato oggi in visita a Roma e in Vaticano, dove ha avuto un incontro con papa Leone XIV e il prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso, George Jacob Koovakad.

Il Kazakistan sta vivendo una fase di profonda trasformazione, ha sottolineato nel suo intervento in sala, e la trasformazione economica si accompagna a quella delle istituzioni politiche. “Il presidente Tokajev ha istituito un gruppo di lavoro composto da esperti”, ha detto Ashimbayev, a proposito dell’ipotesi al vaglio di Astana della costituzione di un Parlamento monocamerale. Ashimbayev ha poi sottolineato l’importanza del Parlamento come istituzione democratica invitando al contempo i parlamentari italiani “in visita in Kazakistan”, ricordando gli incontri ufficiali ai massimi livelli già avvenuti. Riguardo alla visita ad Astana di Mattarella, il presidente del Senato ha parlato di una “visita di grande successo, di importanza storica”.

Anche la cooperazione con l’Italia è già molto positiva e può svilupparsi ulteriormente nel solco dell’evoluzione in atto del Paese centroasiatico. Secondo Ashimbayev, i dati economici dell’ultimo periodo, compreso un Pil stimato al 6,4% nei primi mesi del 2025, confermano il Kazakistan la più grande economia dell’Asia Centrale. Ashimbayev ha citato settori tradizionali, come quello energetico e minerario, altri in crescita, come il manifatturiero, e infine ha puntato l’attenzione sugli sforzi impiegati per svilupparne di nuovi, con l’obiettivo di diversificare l’economia nazionale. Le Pmi stanno diventando una parte importante di questa operazione, ha aggiunto il presidente del Senato, con una quota sempre più importante nel Pil. Il Kazakistan ha adottato delle riforme interne importanti per stare accompagnare i risultati economici, compresa una riforma fiscale. La trasformazione digitale è infine una delle componenti prioritarie.

“Le priorità per il Kazakistan adesso sono orientate allo sviluppo, soprattutto economico”, ha detto Ashimbayev rispondendo alle domande dei presenti. “Siamo i maggiori esportatori nella nostra regione, ma vogliamo andare avanti anche nel manifatturiero, nell’ingegneria meccanica, nell’agricoltura. Vogliamo attirare investimenti stranieri, siamo interessati a lavorare con l’Italia”, ha aggiunto, menzionando fra gli altri il settore agricolo. “Abbiamo progetti in Kazakistan e vogliamo ad esempio portare tecnologia per l’agricoltura in Kazakistan”, ha concluso. Infine, il presidente del Senato ha illustrato alcuni momenti dell’incontro avuto con il Pontefice. “Con Papa Leone XIV ho discusso della cooperazione tra la Chiesa cattolica e il Kazakistan”, ha dichiarato, aggiungendo che il Kazakistan attribuisce una grande importanza al dialogo interreligioso. “Oggi abbiamo discusso anche della nostra futura cooperazione”, ha concluso il presidente del Senato kazako.

